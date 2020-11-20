В Ростовской области 63-летний мужчина погиб при пожаре в двухэтажном доме

Пожар в двухэтажном доме произошел в Цимлянском районе Ростовской области. Происшествие случилось 21 ноября примерно в 6 часов утра в станице Красноярской.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в жилом доме № 1 на улице Ленина, в квартире на втором этаже. Что именно стало причиной случившегося, пока не известно, однако огонь быстро распространился на площади 100 квадратных метров.К тушению привлекли шесть пожарных и три единицы техники. Полностью ликвидировать возгорание им удалось спустя полтора часа.В ведомстве добавили, что в результате ЧП погиб 63-летний мужчина.