В Ростовской области мать двоих детей получила семь лет колонии за убийство мужа
В Волгодонском районе Ростовской области вынесли приговор 29-летней девушке. Ее обвиняли в убийстве супруга.
Как сообщал Rostov.ru, молодая семья жила в переулке Чкаловском в станице Романовской. Супруги воспитывали двоих маленьких детей и, по словам знакомых, были примерными родителями.
Вечером 20 марта пара выпивала во время ужина, и между супругами началась словесная перепалка. В один момент выяснение отношений достигло особого напряжения. Жена схватила со стола нож и вонзила его в грудь 34-летнему мужу. Пострадавший скончался на месте.
Девушку задержали в тот же день. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Суд признал девушку виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима.