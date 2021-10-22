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В Ростовской области мать двоих детей получила семь лет колонии за убийство мужа

В Ростовской области мать двоих детей получила семь лет колонии за убийство мужа
В Волгодонском районе Ростовской области вынесли приговор 29-летней девушке. Ее обвиняли в убийстве супруга.

Как сообщал Rostov.ru, молодая семья жила в переулке Чкаловском в станице Романовской. Супруги воспитывали двоих маленьких детей и, по словам знакомых, были примерными родителями.

Вечером 20 марта пара выпивала во время ужина, и между супругами началась словесная перепалка. В один момент выяснение отношений достигло особого напряжения. Жена схватила со стола нож и вонзила его в грудь 34-летнему мужу. Пострадавший скончался на месте.

Девушку задержали в тот же день. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Суд признал девушку виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима.
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