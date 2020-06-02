В Ростовской области люди от 46 лет составляют большую часть среди новых заразившихся коронавирусом

Большинством среди заболевших коронавирусом за сутки в Ростовской области являются люди от 46 лет. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 4 июня, новыми заразившимися COVID-19 стали 184 человека. Из них большей частью (37,5%) являются граждане в возрасте от 46 до 65 лет. 35,3% инфицированных за сутки составляют люди от 18 до 45 лет, 10,9% - от 66 до 79 лет. Детей - всего 10,3% среди новых случаев, дончан старше 80 лет - 6%.Всего в донском регионе выявлено 5 557 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали уже 43 человека.