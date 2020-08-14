Еще 129 дончан получили положительные тесты на ковид

В Ростовской области еще 129 человек получили положительные тесты на коронавирус. Актуальные на 16 августа данные передает донское правительство.Таким образом, общее количество случаев заражения в регионе близится к 15 тысячам и составляет 14 996. Новые случаи выявлены в 26 городах и районах Ростовской области. Большинство больных - в возрасте от 46 до 65 лет. Победили ковид уже более 12 тысяч дончан, 287 жителей от опасного вируса скончались.Напомним, сейчас донской регион - на третьем этапе снятия ограничений. О пандемии теперь говорят разве что медицинские маски, санитайзеры в каждом общественном месте и ежедневные сводки о новых заразившихся. Сегодня жители региона могут беспрепятственно посетить любой магазин, торговый центр, отправиться на тренировку, экскурсию, в салон красоты, ресторан или кинотеатр.