В Ростовской области коронавирус подхватили еще 313 человек

В Ростовской области коронавирус диагностировали еще 313 жителям. Данные на 31 октября передает донское правительство.Новые заразившиеся – жители 27 городов и районов Дона. Лидирует среди них по выявляемости Ростов-на-Дону. Общее число инфицированных достигло 30 618 человек. При этом выздоровели уже 24 410 больных.Продолжают лечиться от новой инфекции 5 375 зараженных. Более двух тысяч проходят лечение в стационарах. В тяжелом состоянии - 175 пациентов. Они находятся на искусственной вентиляции легких.За все время пандемии ковид стал смертельным заболеванием для 833 дончан, 13 скончались за последние сутки. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.