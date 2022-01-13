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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 449 жителей

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 449 жителей
В Ростовской области еще 449 жителей заболели коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона по состоянию на 15 января.

По данным медиков, почти 40% всех новых инфицированных - это люди от 18 до 45 лет. Чуть более 30% - пациенты от 46 до 65 лет, еще 13,6% составили пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,7% зараженных - люди старше 80 лет, а оставшиеся 9,4% - это заболевшие дети.

Всего с начала пандемии, коронавиурусом заболели 199 103 жителей Ростовской области. Почти 90% из этого числа уже победили заболевание и вакцинируются.
Фото: Ростов РУ.
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