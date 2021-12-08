В Ростовской области еще 654 человека заразились коронавирусом

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В Ростовской области более 182 тысяч жителей подхватили коронавирус за все время пандемии. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 10 декабря, за сутки опасный вирус подтвердился у 654 человек. По-прежнему большинство зараженных выявили среди людей от 18 до 45 лет. Они составили чуть более 38% от общего числа. Еще 30% составили пациенты от 46 до 65 лет. Еще 15,7% - это заболевшие возрастом от 66 до 79 лет; 5,4% - старше 80 лет; еще 10,4% составили дети.Всего с начала пандемии коронавируса заболели 182 064 человека. Жертвами стали 9 074 инфицированных.