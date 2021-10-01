Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 510 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 510 человек
В Ростовской области коронавирусную инфекцию подхватили еще 510 человек. Об этом сообщает правительство донского региона за минувшие сутки.

По данным на 5 октября, большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет (35,5%), на втором месте пациенты от 46 до 65 лет (26,1%). Еще 13,1% - зараженные от 66 до 79 лет; 2,9% - пенсионеры старше 80 лет. Кроме того, очень много заболевших среди детей - 22,4% из общего количества новых инфицированных. Обычно дети легко переносят заболевание, однако представляют опасность для своих бабушек и дедушек.

На сегодняшний день с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 141 тысячи жителей региона. За весь период скончались 6957 человек. Преимущественно, это пожилые люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, среди умерших есть даже несовершеннолетние. Они также имели тяжелые заболевания.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.