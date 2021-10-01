В Ростовской области коронавирусом заболели еще 510 человек

В Ростовской области коронавирусную инфекцию подхватили еще 510 человек. Об этом сообщает правительство донского региона за минувшие сутки.По данным на 5 октября, большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет (35,5%), на втором месте пациенты от 46 до 65 лет (26,1%). Еще 13,1% - зараженные от 66 до 79 лет; 2,9% - пенсионеры старше 80 лет. Кроме того, очень много заболевших среди детей - 22,4% из общего количества новых инфицированных. Обычно дети легко переносят заболевание, однако представляют опасность для своих бабушек и дедушек.На сегодняшний день с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 141 тысячи жителей региона. За весь период скончались 6957 человек. Преимущественно, это пожилые люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, среди умерших есть даже несовершеннолетние. Они также имели тяжелые заболевания.