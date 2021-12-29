За сутки COVID-19 подхватили жители всех муниципалитетов Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители всех городов и районов. По данным на 10 января, диагноз подтвердился у 355 человек. Из них 126 - жители донской столицы. На втором месте по числу инфицированных оказались Шахты (15 человек), а на третьем - Таганрог (15 человек).В числе новых пациентов с COVID-19 появились по 14 человек из Аксайского района и Волгодонска и 11 - из Новочеркасска. В Неклиновском районе заболели 10 человек. В Белокалитвинском и городе Новошахтинске - по восемь, а в Батайске - семь. На территории Сальского и Каменска-Шахтинского - по шесть случаев инфицирования.По пять человек подхватили коронавирус в Азовском, Красносулинском, Миллеровском, Кагальницком, Матвеево-Курганском районах, Азове и Гуково. Положительные результаты ПЦР-тестов получили по четыре жителя Зерноградского, Цимлянского, Октябрьского, Егорлыкского, Морозовского, Целинского, Орловского районов и Донецка.В числе зараженных оказались люди, проживающие в Мясниковском, Песчанокопском, Багаевском, Каменском, Волгодонском районах. Там борьбу с инфекцией начали по трое человек. В Мартыновском, Родионово-Несветайском, Заветинском, Семикаракорском, Чертковском и Боковском - по двое. Аналогичная ситуация - в Тацинском, Кашарском и Пролетарском районах.Меньше всего заболевших выявили в Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском, Обливском, Веселовском, Ремонтненском, Шолоховском, Верхнедонском, Советском и Константиновском районах. Там, как и в Тарасовском, Милютинском, Усть-Донецком и Зверево, вирус подхватили по одному человеку.Общее число зараженных достигло 197 116 человек. По информации регионального правительства, 9 799 из них скончались от тяжелых последствий.