На Дону заболевших коронавирусом снова выявили во всех городах и районах

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом снова заболели жители всех городов и районов. По данным на 20 января, большинство зараженных - жители Ростова (186 человек). На втором и третьем местах - по-прежнему Таганрог и Волгодонск. Там диагноз подтвердился у 30 и 27 человек соответственно.В Шахтах положительные ПЦР-тесты получили 24 человека, в Батайске - 23, а в Аксайском и Сальском районах - по 22. В числе инфицированных оказались и люди, проживающие в Новочеркасске (21), Азовском районе (20) и Гуково (14). На территории Зерноградского района заболели 13 жителей, а в Каменске-Шахтинском - 12. Еще по 10 пациентов с COVID-19 появились в Азове и Октябрьском районе.Меньше всего зараженных выявили в Обливском, Усть-Донецком, Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Цимлянском районах. Там вирус подхватили по одному человеку. В остальных муниципалитетах число инфицированных составляет от двух до девяти человек. Всего за последние сутки диагноз подтвердился у 599 человек. По информации регионального правительства, большинство новых зараженных - молодежь от 18 до 45 лет.