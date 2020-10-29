В Ростовской области коронавирус убил еще 13 человек

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались еще 13 человек, сообщает 31 октября правительство региона. За последний месяц недуг не перенесли 337 дончан.В минувшие сутки умерли шесть женщин в возрасте 62, 65, 70, 75, 81 и 82 года и семеро мужчин – 52, 57, 64, 71, 75, 82 и 83 года. Все они продолжительное время имели заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Отметим, что в октябре от коронавируса скончались 337 жителей региона, что составляет 40% от общего количества смертей.Напомним, что 31 октября коронавирус диагностировали еще 313 дончанам. Выздоровели за сутки 244 человека.