В Ростовской области за сутки от коронавируса умерли 17 человек

В Ростовской области зарегистрировали ещё 17 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Данные о пациентах опубликовали на официальном сайте правительства региона 28 октября.За минувшие сутки с подтверждённым COVID-19 скончались семь женщин в возрасте от 51 до 80 лет и десять мужчин от 48 до 83 лет. У всех умерших врачи диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Так, за всё время пандемии на Дону жертвами опасного вируса стали 789 человек.Добавим, переносчиками коронавирусной инфекцией являются дети и подростки. Как правило, они очень легко переносят болезнь и не страдают от осложнений, которые несёт за собой опасный вирус. Однако то же самое нельзя сказать о взрослых и людях пенсионного возраста. Такие пациенты в большинстве случаев нуждаются в медицинской помощи и даже госпитализации.Кроме того, в Ростовской области зарегистрировали превышение нормы сезонных заболеваний. Жители региона в этом году стали чаще болеть ОРВИ, в сравнении с показателями 2019 года.