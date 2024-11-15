В Ростовской области коммунальные и другие услуги подорожали на 11%

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В Ростовской области стоимость коммунальных и отдельных услуг поднялась на 11% за год. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2023 и 2024 годы.В среднем по региону цены на проезд в общественном транспорте выросли на 20%. В частности, стоимость поездки в автобусе увеличилась на 19% и составляет 36 рублей, в трамвае — на 13% и составляет 31 рубль, а в троллейбусе — на 26% и составляет 34 рубля.Стоимость аренды жилья в домах, принадлежащих государству и муниципалитету, выросла на 6% и составляет 35 рублей за квадратный метр общей площади.Цены на холодное водоснабжение и водоотведение выросли на 9% и составляют 614 рублей в месяц на одного человека. Аналогичный рост наблюдается и в сфере горячего водоснабжения — на 9% и составляет 774 рубля.Стоимость одного кубометра горячей воды увеличилась на 9% и составляет 246 рублей, а стоимость одного кубометра холодной воды также выросла на 9% и составляет 53 рубля.В этом году плата за водоотведение для жителей Дона увеличилась на 8% и составляет 38 рублей. В ноябре 2024 года плата за отопление составит 3 054 рубля, что на 6% больше, чем в прошлом году.Кроме того, стоимость электроэнергии выросла на 7%. Теперь за 100 кВт нужно заплатить 501 рубль, что на 33 рубля больше, чем в прошлом году.