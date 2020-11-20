В Ростовской области количество зараженных коронавирусом пополнили 309 человек

В Ростовской области COVID-19 подхватили более 38 тысяч жителей. Актуальные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф 24 ноября.За минувшие сутки коронавирусом заболели 309 дончан, а общее количество инфицированных достигло 38 078 человек. В настоящее время в регионе - 6 185 зараженных пациентов. Отметим, по количеству ежедневно зараженных людей Ростовская область занимает шестое место, уступив пятерке лидеров, в которую входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург, а также Нижегородская и Свердловская области. Однако по числу смертей от нового вируса ситуация еще напряженнее. От COVID-19 скончался 1 221 человек. Так, за минувшие сутки от нового вируса умерли еще 18 человек.Несмотря на все принятые меры ограничения по распространению коронавируса, инфекция не сбавляет темпа. Вскоре коек на всех больных может не хватить, а сотрудники морга уже с трудом успевают регистрировать все смерти.