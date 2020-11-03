В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 311 человек
В Ростовской области коронавирусом заразились более 32 тысяч человек. Об этом рассказало региональное правительство.
По данным 5 ноября, в регионе COVID-19 инфицированы 32178 дончан. Из них 311 человек заболели за минувшие сутки. Кроме того, от вируса скончались еще 10 человек. Всего за период пандемии жертвами коронавируса стали 894 человека.
Напомним, в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 до 10 ноября планируется развернуть 120 коек на базе Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В ноябре на базе ростовской детской больницы также откроют ковидный госпиталь на 200 мест. Однако по последним данным из 1,2 тысячи коек 72% уже заняты дончанами, заболевшими коронавирусом. В регионе заполнено 67,5 коечных мест (2069 из 3065). Если ежедневное количество новых зараженных и дальше будет исчисляться несколькими сотнями, этих коек может не хватить для всех инфицированных в Ростовской области.