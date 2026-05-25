Попытку передать «запрещенку» в стиральном порошке пресекли сотрудники СИЗО Шахт

Сотрудники СИЗО-4 города Шахты пресекли попытку передачи двух мобильных телефонов заключенному. Инцидент произошел 22 мая.Как сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области, во время досмотра посылки, адресованной одному из обвиняемых, в пачке со стиральным порошком было обнаружено подозрительное вещество. После вскрытия упаковки сотрудники изолятора нашли два мобильных телефона.Находки изъяты. Отправителю посылки грозит административная или уголовная ответственность. Ему может быть назначен штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, либо лишение свободы на срок до двух лет, если он ранее привлекался к ответственности за подобные правонарушения.Материалы по данному факту переданы в отдел полиции.