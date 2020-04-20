За сутки в Ростовской области количество людей с коронавирусом выросло до 398
В Ростовской области продолжает расти количество пациентов с коронавирусом. За сутки число заражённых увеличилось на 52. По состоянию на утро 22 апреля общее количество заболевших COVID-19 составляет 398.
В большинстве своём пациенты заразились инфекцией за рубежом, в регионах России с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или от уже заболевших людей. Однако, как сообщил главный санитарный врач Ростовской области, в регионе есть невыявленный источник инфицирования. Количество людей, происхождение болезни которых не установлено, медленно растёт.
В России за сутки количество подтверждённых тестов на COVID-19 увеличилось на 5 236. За весь период болезнь выявили у 57 999 человек. Летальных исходов зафиксировано 513.