В Ростовской области 469 человек заразились коронавирусом
В Ростовской области продолжает стремительно расти количество людей с подтверждённым COVID-19. За последние сутки число заражённых увеличилось на 71. Всего по состоянию на утро 23 апреля в регионе выявили 469 инфицированных. Об этом сообщает официальный портал Стопкоронавирус.рф. Это самый большой скачок за весь период.
Заражённых коронавирусом фиксируют уже практически в каждом районе и городе Ростовской области. Количество территорий исчисляется десятками. Большинство случаев — завозные или контактные. Коронавирус обнаруживают у тех, кто приехал из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировал с заболевшими. Тем не менее в регионе остаётся невыявленный источник заражения — количество людей, болезнь которых имеет неизвестное происхождение, медленно растёт.
За сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 4 774 человек. Всего в стране выявили 62 773 случая заболевания. Летальных исходов зарегистрировано 555.