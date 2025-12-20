Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев сбросил себе на голову гигантское бревно. Свой новый трюк каскадер выложил у себя в социальных сетях 18 декабря.Благодаря крану мужчина подвесил ствол дерева над легковушкой на высоте 15 метров. После он сел за руль этой припаркованной машины. Примечательно, что на себя каскадер надел велосипедный шлем. По команде Чеботарева бревно сбросили вниз. Дерево приземлилось прямо на крышу машины. От силы удара верхняя часть автомобиля сильно деформировалась, а задние стекла в окнах разбились. К счастью, бревно упало над пассажирским сиденьем и не задело Евгения.Видео с опасным для жизни трюком собрал множество реакций от пользователей интернета. Люди смеются над шлемом. По их словам, от падения бревна он не убережет и послужит не более чем талисманом.