- Приехала фельдшер, осмотрела меня, измерила давление, сняла кардиограмму. И тут, я по ее глазам поняла, что ситуация серьезная. Спросила: «Что скажете? Ну, не инфаркт же у меня?». Оказалось, угадала - инфаркт, - рассказывает Виктория.

- У меня впереди столько планов на жизнь. И, благодаря таким врачам, я теперь чувствую себя хорошо и имею все шансы воплотить все задуманное, - отметила Виктория.

Фото: ГБУ РО "ГБСМП" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Ростовские врачи спасли 28-летнюю девушку с «молодым» инфарктом. Подробности рассказали 18 декабря в Городской больнице скорой медицинской помощи.Виктория поступила в медицинское учреждение на скорой. Накануне она пережила несколько стрессов. Также успела накопиться усталость. Проснувшись однажды утром на работу она почувствовала недомогание. Так, «накатила» внезапная слабость, пробил холодный пот, и на какое-то мгновение ростовчанка потеряла сознание. Очнувшись, она решила, «отлежаться» дома. К плохому состоянию добавилось жжение в груди. Девушка позвонила близким, и они посоветовали ей вызвать скорую.Ростовчанку незамедлительно доставили в больницу. В процессе операции с использованием современных технологий врачи нашли проблемное место. Они расширили суженную артерию, чтобы нормализовать кровоток в пораженном сосуде. Дальнейшее лечение проходило под контролем специалистов. Уже через несколько дней пациентка была выписана.Врачи отмечают, что такие сосудистые катастрофы, как инфаркты и инсульты на сегодняшний день значительно помолодели. При этом этот случай оказался самым «молодым» женским инфарктом, с которым за последнее время столкнулись специалисты больницы из Ростова.