В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса упал до 1,14

В Ростовской области снизился коэффициент распространения COVID-19. Об этом 9 октября сообщило региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона составил 573,1, что на шесть единиц больше, чем за предыдущий день. Коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,14.Несмотря на небольшое снижение коэффициента распространения вируса, количество ежедневно заболевающих дончан продолжает расти. За последние 24 часа в Ростовской области коронавирус диагностировали еще у 265 человек. Всего за период пандемии были инфицированы 24 083 жителя Ростовской области.Жертвами пандемии за минувшие сутки стали девять человек: 46-летний мужчина и восемь женщин в возрасте от 42 до 83 лет, все - с хроническими заболеваниями. Всего в донском регионе от коронавируса скончались 568 человек.