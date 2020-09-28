В Ростовской области стал падать коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области снова снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом 30 сентября сообщило региональное правительство.Коэффициент распространения COVID-19 за последние сутки снизился до 1,03. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей равен 522. Однако общее количество зараженных продолжает расти: за прошедшие 24 часа были инфицированы еще 198 дончан. По числу заболевающих донской регион вернулся на несколько месяцев назад к ситуации, когда действовал режим самоизоляции. Всего за период пандемии коронавирусом заболели 21938 человек.Количество жертв пандемии также увеличилось. За минувшие сутки врачи зарегистрировали девять человек, скончавшихся от опасного вируса. Четыре женщины в возрасте от 64 до 88 лет и пятеро мужчин от 42 до 80 лет имели сопутствующие хронические заболевания. Всего в Ростовской области от коронавируса умерли 495 человек.