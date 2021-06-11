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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 0,96%

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскочил до 0,96%
В Ростовской области снова подскочил коэффициент распространения коронавируса. За прошедшие сутки с 13 на 14 июня показатель вырос до 0,96%. На данный момент на каждые 100 тысяч жителей Дона 2 294 человека заражены коронавирусом.

Коэффициент распространения - это усреднённое число инфицированных от одного распространителя. То есть когда этот показатель достигнет единицы, это будет значить, что каждый человек, подхвативший COVID-19, за время своей болезни успел заразить ещё одного жителя Дона. Увеличение этого показателя не дает властям отменять коронавирусные ограничения.

Всего в период распространения инфекции было сделано почти 3 миллиона тестов на COVID-19. На сегодняшний день с начала пандемии коронавирус нашли у 96 402 человек. Из них выздоровели больше 88 тысяч жителей Дона.

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