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За сутки снизился коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области

За сутки снизился коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

По статистике на 21 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 884. Коэффициент распространения инфекции снизился с 1,01 за прошлые сутки до 1. Это значит, что один инфицированный может заразить только одного человека.

Если говорить об общем количестве зараженных, эта цифра меньше не становится. Также с каждым днем растет и общее число умерших от коронавируса. При этом власти не планируют возвращать прошлые ограничения. По словам главного санврача Ростовской области, в этом пока нет необходимости, потому что эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

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