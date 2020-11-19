За сутки снизился коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.По статистике на 21 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 884. Коэффициент распространения инфекции снизился с 1,01 за прошлые сутки до 1. Это значит, что один инфицированный может заразить только одного человека.Если говорить об общем количестве зараженных, эта цифра меньше не становится. Также с каждым днем растет и общее число умерших от коронавируса. При этом власти не планируют возвращать прошлые ограничения. По словам главного санврача Ростовской области, в этом пока нет необходимости, потому что эпидемиологическая обстановка находится под контролем.