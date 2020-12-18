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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на одном уровне

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на одном уровне
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на одном уровне и составляет 1,07. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1 128 на 100 тысяч населения.

Эти цифры существенно влияют на переход региона к следующему этапу снятия ограничительных мер. На снятие карантинных мер влияет и загруженность коечного фонда. Всего на Дону развернуто более трех тысяч мест для зараженных коронавирусом, которые заняты свыше чем на 50%. Для очередных послаблений данный показатель должен быть меньше.

Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа музеев, выставочных центров, магазинов и торговых центров. По-прежнему действует «масочный» режим. Средства защиты необходимо носить в общественных местах: на остановках, в транспорте, кинотеатрах, лифтах и даже на парковках.

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