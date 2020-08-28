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На Дону коэффициент заболеваемости коронавирусом уже 15 суток держится на уровне единицы

На Дону коэффициент заболеваемости коронавирусом уже 15 суток держится на уровне единицы
Коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией в донском регионе уже полмесяца застыл на уровне единицы. О данных на 1 сентября сообщает правительство Ростовской области.

Данный показатель 15-й день держится на одной цифре. Такая стагнация, в том числе, не дает региону перейти на следующий этап отмены карантинных запретов.

При этом растет показатель инфицированных вирусом COVID-19 на 100 тысяч населения в Ростовской области. За прошедшие 24 часа цифра увеличилась с 403 до 406.

Сейчас донской регион находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. У граждан уже есть возможность посещать пляжи, аквапарки, фитнес-центры, музеи, выставочные центры, кинотеатры и все непродовольственные магазины. Кроме того, заработали все предприятия общественного питания.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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