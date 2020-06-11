В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса неделю держится на уровне ниже единицы

В последний день недели, 14 июня, коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области зафиксирован на уровне 0,97.Таким образом, на протяжении всей недели показатель держится на уровне ниже единицы. В понедельник, 8 июня, он был равен 0,99. Во вторник коэффициент был зарегистрирован на уровне 0,97, в среду – 0,98, в четверг – 0,99, в пятницу – 0,99 и в субботу – 0,98.Напомним, что коэффициент распространения коронавируса (Rt) влияет на снятие ограничений. Если показатель на протяжении длительного времени держится на уровне ниже единицы, возможен переход к следующему этапу снятия ограничений.Добавим, что на сегодняшний день в Ростовской области - 7 481 пациент с коронавирусом. За весь период от заболевания скончались 67 человек. В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находится 31 человек.