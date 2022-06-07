В Ростовской области клещи покусали две тысячи человек

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В Ростовской области от укусов клещей пострадали 2 082 человека. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.По данным на 8 июня, среди пострадавших 850 - дети возрастом младше 14 лет. Больше всего случаев выявили в Ростове-на-Дону - 399. В Шахтах и Таганроге - 149 и 148 соответственно.Кроме того, в Ростовской области выявили четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. В Новошахтинске от этой инфекции скончались два человека. Еще одного больного нашли в Пролетарском районе. Также среди всех обращений в Ремонтненском и Сальском районах зарегистрировали три случая заражения коксиеллезом (лихорадка Ку). Возбудитель этого заболевания применяли в СССР во время Второй мировой войны как биологическое оружие.Для того чтобы избежать укусов клещей, находясь на природе, нужно соблюдать ряд правил. Рукава одежды должны быть длинными, с плотно прилегающими манжетами. Кроме того, нужно использовать спецсредства и избегать высокой травы. При укусе клеща нужно немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.