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Жители 4 районов Ростовской области заразились Крымской геморрагической лихорадкой

Жители 4 районов Ростовской области заразились Крымской геморрагической лихорадкой
После укусов клещей в Ростовской области жители четырех районов заразились Крымской геморрагической лихорадкой. Инфекционное заболевание зафиксировали в Сальском, Зимовниковском, Орловском и Заветинском районах, а также у жителей Сальска..

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в донской столице зарегистрирован первый в регионе случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Помимо этого, патогены обнаружили Новочеркасске и Аксайском районе. В Ремонтненском и Заветинском районах - два случая заражения лихорадкой Ку.

Как ранее сообщал Rostov.ru, с апреля в Ростовской области 2 467 человек обратились за помощью врачей из-за укусов клещей. Порядка тысячи человек - это дети до 14 лет. Врачи рекомендуют серьезно относиться к заболеваниям, которые передаются клещами.
Фото: Соцсети.
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