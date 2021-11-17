В Ростовской области к поискам пропавшей девочки-подростка подключились волонтеры
В Ростовской области к поискам 13-летней девочки, пропавшей без вести, подключились волонтеры. Анастасия Наугольнова не выходит на связь с близкими почти неделю.
Как сообщал Rostov.ru, школьница жила в поселке Коксовом. 13 ноября она вместе с 15-летним Максимом Аркадьевым ушла из дома. Пара поехала к друзьям в другой город. С тех пор их местонахождение остается неизвестным. Родственники подростков пытались найти их самостоятельно, но не смогли. Тогда обеспокоенные родители написали заявление в полицию.
На вид Насте - около 17 лет. Ее рост составляет 165-168 сантиметров, телосложение - худощавое. У девочки зеленые глаза и короткие русые волосы. В день исчезновения на ней была красная куртка, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. С собой у пропавшей был рюкзак.
На фото слева направо: Максим Аркадьев и Анастасия Наугольнова.
Также правоохранители разыскивают и Максима. Парень также выглядит на 17 лет. У него карие глаза, короткие темно-русые волосы, худощавое телосложение, а рост - около 175-180 сантиметров. Последний раз подростка видели в джинсах, обтягивающей куртке, тряпичных кроссовках и с сумкой через плечо.
Если вам известно что-либо о местонахождении школьников, сообщите по номерам: 2-53-90, 69-318, 112 или 8(800)700-54-52 (волонтеры).