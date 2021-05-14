В Каменске волонтеры подключились к поискам пропавшей девочки-подростка
В Каменске-Шахтинском к поискам пропавшей девочки-подростка подключились волонтеры. 16-летняя Елизавета Пищерева не выходит на связь с родными с 12 мая.
Девушка ушла из дома около полуночи, не сказав об этом родителям. С тех пор о местонахождении Лизы ничего не известно. Когда Лиза не вернулась и на следующий день, близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Правоохранители опросили друзей пропавшей и прочесали парки города. К поискам подключились СМИ.
На вид Елизавете - около 17 лет. У нее короткие темно-русые волосы и карие глаза. Рост составляет 165 сантиметров, телосложение плотное. Последний раз девочку-подростка видели в джинсах, джинсовой куртке и кроссовках.
Если вам известно что-либо о местонахождении Елизаветы Пищеревой, позвоните по номерам: дежурная часть: 02, 8 (86365) 7-28-31; ОУР: 8 (86365) 7-28-34, 7-28-35; ОПДН: 8 (86365) 4-47-72.