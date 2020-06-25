В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов с COVID-19
Часть заражённых коронавирусом в Ростовской области получает стационарное лечение. Тяжелее всего болезнь переносят пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
Как сообщили в правительстве Донского региона, по состоянию на 27 июня в больницах лежат 693 пациента. Из них 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Их состояние здоровья вызывает опасения, и врачи борются за их жизни. В регионе сохраняется большое количество свободных коек, занято только 30% фонда.
За весь период эпидемии в Ростовской области диагноз «коронавирус» поставили 9 311 людям. От новой инфекции скончались 115 человек.