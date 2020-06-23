На Дону к аппаратам ИВЛ подключены 39 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области выросло число пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки из количество увеличилось на десять. По состоянию на 25 июня, кислородную поддержку оказывает 39 людям, заражённым коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Всего лечение на стационаре получают 700 больных. Коечный фонд загружен менее чем на треть. Этот показатель является одним из ключевых при рассмотрении вопроса о снятии ограничений, введённых из-за коронавируса. Ещё два пункта — это коэффициент распространения инфекции и количество ежедневно проводимых тестирований. В Ростовской области все эти показатели уже длительное время держатся на хорошем уровне, что позволило разрешить работу многих предприятий.Общее количество заражённых коронавирусом на Дону уже превысило девять тысяч.