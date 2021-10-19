В Ростовской области экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за получение взятки

За превышение должностных полномочий и получение взятки в Ростовской области будут судить экс-сотрудника ГУФСИН донского региона. Инцидент произошел еще в 2019 году, но дело до суда дошло только спустя два года.Используя свое служебное положение, обвиняемый пронес на территорию колонии три сим-карты и портативную зарядку для телефона. Все запрещенные предметы он отдал заключенному. Но на этом мужчина не остановился. За 20 тысяч рублей он составил положительную характеристику одному из осужденных. Таким образом заключенного с досрочно освободили.Спустя некоторое время схему досрочного освобождения раскрыли и на бывшего теперь уже сотрудника режимного учреждения завели уголовное дело.– Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.Обвиняемому грозит от трех лет лишения свободы.