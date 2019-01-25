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В Ростове будут судить экстрадированного из Испании сотрудника мэрии

В Ростове будут судить экстрадированного из Испании сотрудника мэрии
В Ростове в суд передано уголовное дело сотрудника городской администрации, скрывавшегося от следствия заграницей.

Бывший начальник управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова Александр Донской обвиняется по статье «Получение взятки». Как сообщалось ранее, в декабре 2014-го и в 2015 году он получил более полумиллиона рублей от компании, занимающейся благоустройством и озеленением города.

По факту взятки было возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать наказания, чиновник покинул Россию. Его заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Беглого сотрудника ростовской администрации нашли в Испании. Местные правоохранительные органы задержали и экстрадировали его на родину.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кировский районный суд Ростова. Судебное заседание назначено на 2 февраля. Экс-чиновнику до 10 лет тюрьмы.

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