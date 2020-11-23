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В Ростовской области из-за ОРВИ закрыли школу и детский сад

В Ростовской области из-за ОРВИ закрыли школу и детский сад
Два образовательных учреждения закрыты из-за вспышки ОРВИ в Ростовской области. О недельном мониторинге с 16 по 22 ноября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за данный период выявлено более 15,5 тысячи человек, подхвативших острую респираторную вирусную инфекцию. Такой показатель на 9,6% ниже эпидемического порога. При этом в донской столице зафиксировано свыше 5,4 тысячи случаев заболевания, что превышает норму на 16,4%. Вероятнее всего, увеличение количества заразившихся связано с коронавирусной инфекцией.

В регионе из-за ОРВИ закрыли детский сад и школу в Чертковском районе. Там среди детей и персонала зафиксирована вспышка инфекции. Перестали работать по той же причине восемь групп в шести детских садах в Чертковском, Кагальницком, Неклиновском районаХ, Гуково и Шахтах.

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