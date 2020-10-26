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За неделю в Ростовской области около 20 тысяч человек заболели ОРВИ

За неделю в Ростовской области около 20 тысяч человек заболели ОРВИ
В Ростовской области за минувшую неделю зарегистрировали около 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Новые данные опубликовали на официальном сайте Роспотребнадзора по региону 27 октября.

Согласно статистике, показатель в Ростовской области на 25 октября превышает эпидемиологическую норму на 5,1%.

В Ростове за тот же период времени выявили около шести тысяч человек с сезонными заболеваниями. По данным специалистов, 51,9 случая заражения приходится на 10 тысяч населения, что выше допустимого порога на 19,7.

В основном ОРВИ болеют подростки старше 15 лет и взрослые.

- Рост заболеваемости ОРВИ связан, вероятнее всего, с COVID-19, - предположили специалисты.

Добавим, по причине сезонных заболеваний в донском регионе закрывают на карантин школы и детские сады. Так, по данным на 26 октября, в Неклиновском районе учеников образовательного учреждения МБОУ № 1 полностью перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Частично закрыли 39 классов в восьми школах области, в частности в Азове, Новочеркасске, Таганроге, Миллеровском и Азовском районах.

Также отправили на карантин восемь групп в пяти детских садах Азовского, Кашарского, Неклиновского и Миллеровского районов.

Кроме того, в Волгодонске продолжают учиться удалённо студенты двух групп техникума имени В. В. Самарского.

Теги: ОРВИ в Ростовской области сезонные заболевания в Ростове карантин в Ростовской области

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