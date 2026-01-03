Новости
В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера из Ставропольского края

В Ростовской области ведутся поиски пропавшего 74-летнего пенсионера из Ставропольского края, Николая Салова. С 1 января он перестал выходить на связь с родными.

Николай Салов жил в селе Донском. После новогодних праздников он покинул дом, и утром его не оказалось на месте. Родственники сразу же забеспокоились. Семья обратилась в полицию и к волонтерам с просьбой о помощи в поисках.

Рост Николая Салова составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами.

Если вы видели пенсионера на фотографии, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
