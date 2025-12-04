В Ростовской области ищут без вести пропавшего 44-летнего жителя Новочеркасска

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 44-летнего мужчину. Алексей Гуров пропал 26 ноября.Алексей Владимирович проживает в Новочеркасске. В тот день он вышел из дома в неизвестном направлении. Когда Алексей не вернулся, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а после - к волонтерам.Алексей ростом 168 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение, черные волосы с сединой и карие глаза.В день своей пропажи он, предположительно, был одет в черную кофту, темные штаны, обут в кроссовки.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Алексея Гурова, просьба обратиться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.