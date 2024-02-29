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В Ростовской области ищут пропавшего 42-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 42-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают пропавшего 42-летнего мужчину. Информации о местонахождении Игоря Криворучкина нет с 8 февраля.

Мужчина проживает в хуторе Прогресс Егорлыкского сельского поселения. Он ушел из дома почти месяц назад и перестал отвечать на сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Затем на поиски вышли волонтеры.

Игорь ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него волосы черного цвета и голубые глаза. В день исчезновения он надел темно-синюю куртку, синие джинсы и обул черные кроссовки. С собой пропавший взял черный портфель.

Если вам известно местонахождение мужчины, сообщите по телефону: 112.
Фото: Лиза Алерт
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