В Ростовской области ищут пропавшего 42-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего 42-летнего мужчину. Информации о местонахождении Игоря Криворучкина нет с 8 февраля.Мужчина проживает в хуторе Прогресс Егорлыкского сельского поселения. Он ушел из дома почти месяц назад и перестал отвечать на сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Затем на поиски вышли волонтеры.Игорь ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него волосы черного цвета и голубые глаза. В день исчезновения он надел темно-синюю куртку, синие джинсы и обул черные кроссовки. С собой пропавший взял черный портфель.Если вам известно местонахождение мужчины, сообщите по телефону: 112.