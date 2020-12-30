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В Ростове продают имущество муниципальной компании по строительству дорог

В Ростове продают имущество муниципальной компании по строительству дорог
В Ростове выставили на торги, которые пройдут 17 февраля, имущество муниципального предприятия по строительству дорог. Информация об этом размешена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Почти за 203 миллиона продают нежилое помещение площадью почти 15 тысяч квадратов, а также право аренды многоуровневой закрытой стоянки на улице Привокзальной. Продаваемые лоты находятся под залогом у ООО «Донская транспортная компания».

Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений зарегистрировано в 2002 году. Примечательно, что учредителем компании является администрация Ростова, а именно - департамент имущественно-земельных отношений. Основным видом деятельности компании являются ремонт, строительство и эксплуатация мостов, путепроводов и автодорог.

В 2020 году по иску судоходной компании «Донинфлот» в Арбитражный суд Ростовской области предприятие признали несостоятельным.

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