Аквапарк на Соленом озере под Ростовом продают с молотка за полмиллиарда рублей

Фото: obzor-akvaparkov.ru.

Имущество ООО «АкваИнвестПроект» выставлено на торги. Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.В числе продаваемых объектов указаны восемь комплексов водных аттракционов и права аренды четырех земельных участков под ними общей площадью около 3 гектаров. Также на торгах представлены 49 единиц движимого имущества. К нему относятся сборное летнее кафе, беседки, торговые павильоны, сети инженерных коммуникаций (газ, вода, электричество), различное оборудование и тысячи бытовых предметов. Все это можно купить одним лотом стоимостью 556,3 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 9 марта.Аквапарк зарегистрирован в 2014 году. Он пользовался популярностью не только у жителей Ростова и Батайска. Туда приезжали и люди из других муниципалитетов донского региона. Однако держаться на плаву компании удалось всего шесть лет. В 2020-м ее признали банкротом.