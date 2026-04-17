В Ростовской области фотограф запечатлел комету C/2025 R3 Panstarrs

В Ростовской области фотограф Николай Викулов запечатлел комету C/2025 R3 Panstarrs. Снимок был сделан в Азовском районе.

В предрассветном небе 17 апреля появилась комета, имеющая изумрудный цвет и «пушистый» хвост. В настоящее время она все ближе к Солнцу. Комета C/2025 R3 Panstarrs была обнаружена в 2025 году. На данный момент ее яркость составляет около 4-й звездной величины, и, по прогнозам, она продолжит увеличиваться до 25 апреля.

Комета постоянно меняется. Например, 15 апреля наблюдатели заметили антихвост – полосу, напоминающую дополнительный хвост, направленный к Солнцу, а не от него, как у обычных комет. Это оптическая иллюзия, но ее появление – редкое явление.
Фото: Дондей
0 0

