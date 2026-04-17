Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Младший сын Полины Дибровой подобрал ей образ на вечеринку в честь дня рождения клуба

Младший сын Полины Дибровой подобрал ей образ на вечеринку в честь дня рождения клуба

Младший сын Полины Дибровой подобрал ей образ на вечеринку в честь дня рождения клуба. Трогательным видео многодетная мама поделилась в соцсетях.

У Полины и Дмитрия Дибровых трое сыновей: 16-летний Александр, 12-летний Фёдор и 10-летний Илья. Младший из них решил сам нарядить маму для выхода в свет по случаю праздника звёздной ростовчанки.

На видео мальчик заходит в мамину гардеробную и сразу останавливается на удлинённом серебристом жакете с короткими рукавами. Спросив про блестящие брюки и не найдя их, юный стилист достаёт с полки туфли с округлыми чёрными носками и сумку со стразами. Завершающим штрихом стала светлая шуба.

Когда Полина поинтересовалась, почему всё такое сияющее, Илья ответил: «Потому что мама блестящая».

— Теперь мама сияет, — с гордостью презентовал готовый лук Илья.

Образ оценил и возлюбленный Полины, Роман Товстик, написав, что она «однозначно сияющая». Подписчики в комментариях тоже похвалили старания мальчика и отметили, какой он милый.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика