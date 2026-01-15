Ростовчане станут свидетелями самой яркой кометы в 2026 году

Фото: Мир космоса

Жители Ростова увидят самую яркую комету в 2026 году. Что это за комета и когда ее можно наблюдать, рассказал астроном Николай Демин.По словам специалиста, космический объект обнаружили 8 сентября 2025 года. Комете дали обозначение C/2025 R3 (PanSTARRS) и уже определи как самую «Великую комету 2026 года» из-за ее яркости. Николай Дёмин пояснил, что объект может достичь третьей звездной величины, что сделает его видимым невооруженным глазом.Увидеть комету можно в конце апреля, а точнее - 27 апреля, странница подойдёт ближе всего к Земле — примерно на 70,8 млн километров. В эти дни ожидается её максимальная яркость.- По состоянию на середину января 2026 года комета находится примерно в 348 миллионах километров от Земли и проходит между орбитами Марса и Юпитера, период обращения вокруг Солнца ещё точно не известен, но превышает 1 000 лет, - добавил специалист.