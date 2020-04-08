Количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области за сутки увеличилось на 5 человек

В Ростовской области выросло количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки число увеличилось на пять. Таким образом, в регионе зарегистрировано уже 29 случаев инфицирования. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.Ранее сообщалось, что один из пациентов с коронавирусом подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На ИВЛ находится 28-летний ростовчанин. Ещё день назад он был на кислородной поддержке, но за сутки его состояние ухудшилось.Напомним, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 9 утра 10 апреля в Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 2 518 человек. Большая часть из них - 2 486 человек пребывают дома.За весь период выздоровели два человека. Это 29-летняя жительница Ростова, которая вернулась из Таиланда. Она была первой на Дону, кому поставили диагноз COVID-19. Второй выздоровевший – житель Азов, который вернулся из Франции.Всего в России за день зарегистрировали 1786 заболевших. Большинство из них – жители Москвы. Зараженными в РФ оказались 11 917.