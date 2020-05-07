Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 1 674

В Ростовской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 1 674
На Дону количество заболевших коронавирусом увеличилось до 1 674. За последние сутки диагноз подтверждён у 80 жителей Ростовской области. Такие данные на 9 мая опубликовал официальный портал статистики по COVID-19 стопкоронавирус.рф.

Количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 19 человек. Днём ранее прирост заболевших в регионе составил также 80 человек. Судя по всему, область приближается к плато по заболеванию. Однако ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев говорил о том, что предсказать развитие инфекции пока очень сложно. Для этого тестами на COVID-19 необходимо охватить как можно большее число жителей региона.

Добавим, что в Ростовской области практически не осталось района, в котором не зарегистрированы заболевшие. В некоторых территориях выявлены целые очаги заражения.

В целом по России за сутки количество заразившихся увеличилось на 10 817. Таким образом на 9 мая в стране зарегистрировано 198 676 случаев заболевания коронавирусом.

Теги: коронавирус в Ростове пандемия заболевшие

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.