В Ростовской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 1 674
На Дону количество заболевших коронавирусом увеличилось до 1 674. За последние сутки диагноз подтверждён у 80 жителей Ростовской области. Такие данные на 9 мая опубликовал официальный портал статистики по COVID-19 стопкоронавирус.рф.
Количество скончавшихся от коронавируса увеличилось до 19 человек. Днём ранее прирост заболевших в регионе составил также 80 человек. Судя по всему, область приближается к плато по заболеванию. Однако ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев говорил о том, что предсказать развитие инфекции пока очень сложно. Для этого тестами на COVID-19 необходимо охватить как можно большее число жителей региона.
Добавим, что в Ростовской области практически не осталось района, в котором не зарегистрированы заболевшие. В некоторых территориях выявлены целые очаги заражения.
В целом по России за сутки количество заразившихся увеличилось на 10 817. Таким образом на 9 мая в стране зарегистрировано 198 676 случаев заболевания коронавирусом.