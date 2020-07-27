В Ростовской области ещё пятеро погибли от COVID-19
В Ростовской области увеличилось число жертв коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.
По состоянию на 29 июля число жертв достигло 215 человек. За последние сутки от инфекции скончались пятеро.
Вирус унес жизни 81-летнего мужчины с заболеванием сердечно-сосудистой системы, 47-летнего дончанина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, нарушением обмена веществ, 70-летней женщины, 83-летнего пенсионера и 37-летнего мужчины с онкогематологическим заболеванием.
Стоит отметить, что с начала пандемии в России от коронавируса погибли 13 673 человека.