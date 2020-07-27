В Ростовской области ещё пятеро погибли от COVID-19

В Ростовской области увеличилось число жертв коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 29 июля число жертв достигло 215 человек. За последние сутки от инфекции скончались пятеро.Вирус унес жизни 81-летнего мужчины с заболеванием сердечно-сосудистой системы, 47-летнего дончанина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, нарушением обмена веществ, 70-летней женщины, 83-летнего пенсионера и 37-летнего мужчины с онкогематологическим заболеванием.Стоит отметить, что с начала пандемии в России от коронавируса погибли 13 673 человека.