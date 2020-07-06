Количество жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось до 149 человек
В Ростовской области за последние сутки от коронавируса скончались ещё три человека. Об этом сообщили в правительстве региона. Таким образом, по данным на утро 8 июля, число жертв COVID-19 на Дону увеличилось до 149.
В результате заболевания скончался 41-летний мужчина с гипертонической болезнью и заболеванием почек. У пациента также было диагностировано нарушение обмена веществ. Кроме этого, дончанин поздно обратился за помощью.
Ещё одной жертвой COVID-19 стала 60-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У пациентки было осложнение болезни.
Третьим умершим стал 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями.
Напомним, по данным на утро 8 июля, в Ростовской области зарегистрировано 10 350 случаев заражения коронавирусом.