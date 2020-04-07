В Ростовской области ещё четыре человека ждут результата тестов на коронавирус
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Ещё четыре жителя Ростовской области ждут подтверждения повторного теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции 9 апреля.
В настоящее время у четырёх человек получен положительный результат на наличие COVID-19. Их анализы направленны на дополнительное исследование в референс-центр.
За последние сутки диагноз подтвердился у трёх человек – двух жителей Ростова и одного аксайчанина. Двое из них пребывают в состоянии средней степени тяжести. Пациенты находятся на кислородной поддержке. Таким образом, по данным на утро 9 апреля в регионе подтверждено 24 случая заболевания коронавирусной инфекции.
Всего под наблюдением медиков находятся 2683 жителя области, из них на самоизоляции по месту жительства – 2656 человек.
Два человека выздоровели. Среди них 29-летняя ростовчанка – первая, у кого был подтверждён диагноз. Накануне девушка вернулась из Таиланда. Вторым выздоровевшим стал 19-летний молодой человек из Азова. Он приехал из Франции. У обоих пациентов заболевание проходило в лёгкой форме.